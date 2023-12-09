Пускепалис и Брик получили ТЭФИ посмертно: связаны ли с СВО, как погибли Сергей Пускепалис и Евгения Брик посмертно получили премию ТЭФИ

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Российские актеры Сергей Пускепалис и Евгения Брик посмертно стали лауреатами российской телевизионной премии ТЭФИ. Где они играли, за что получили свои премии, связаны ли они с СВО?

Что случилось с Сергеем Пускепалисом

Российский актер театра и кино Сергей Пускепалис получил статуэтку «Орфея» в номинации «Актер детективного сериала» за свою роль в ретро-детективе «Шифр». Действие сериала происходит в 1950-х годах. Он рассказывает о работе бывших шифровальщиц ГРУ в Московском уголовном розыске. Пускепалис играет в нем центральную мужскую роль майора МУРа Константина Проскурина. В ноябре 2023 года прошла премьера заключительного, четвертого сезона сериала.

Сергей Пускепалис погиб 20 сентября 2022 года в ДТП в Ярославской области, когда вез гуманитарную помощь для российских военнослужащих в Донецкой Народной Республике. Бронированный автомобиль Ford Transit, в котором ехал актер, лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Актеру было 56 лет.

Пускепалис, кроме карьеры на ТВ, до конца своей жизни возглавлял Ярославский театр драмы имени Волкова. Кроме того, он занимался политической деятельностью и входил в центральный совет партии «Справедливая Россия». С 2015 года поддерживал ДНР, дружил с бывшим главой республики Александром Захарченко. Актер принципиально отказывался сниматься в кино на Западе: как он заявил РИА Новости, из-за того, что ему не нравится, как изображают русских в западных фильмах.

От чего умерла Евгения Брик

Российская актриса Евгения Брик стала лауреатом ТЭФИ в номинации «Актриса драматического сериала». Премию ей принесла роль в сериале «Никто не узнает», в котором рассказывается о попытке семейной пары тайно завести ребенка. Брик сыграла одну из главных героинь — Дашу Гудкову.

Евгения Брик ранее снималась во многих российских фильмах и сериалах, в том числе «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Елки 2014». С 2008 года вместе с мужем режиссером Валерием Тодоровским жила в США в Лос-Анджелесе, но приезжала на съемки в Россию. Актриса скончалась в феврале 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 40 лет. Семья не раскрывала подробности СМИ, однако актриса Юлия Ауг рассказала, что причиной смерти Брик стал рак.

Что еще важного было на ТЭФИ

«Главным событием сезона» на ТЭФИ-2023 назвали работу военных корреспондентов ВГТРК в зоне специальной военной операции на Украине. Премию «Репортер» получил военкор Первого канала Дмитрий Кулько. Лучшим политическим ток-шоу России назвали «Москва. Путин. Кремль», которое обошло «Вечер с Владимиром Соловьевым», — журналист при этом получил премию как лучший ведущий вечернего политического шоу.

Лучшим ведущим развлекательного шоу стал Николай Цискаридзе. Comedy Club признали главным «развлекательным звездным шоу прайм-тайм» в России. Среди сериалов премии ТЭФИ получили «Топор. 1945. Кенигсберг» на НТВ, «Ивановы Ивановы» на СТС, и «Триггер-2», «Мосгаз. Дело № 8. Западня» и «Раневская» на Первом канале.

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