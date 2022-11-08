Названа дата премьеры нового сезона сериала «Шифр» с Пускепалисом Премьера нового сезона сериала «Шифр» с погибшим актером Пускепалисом состоится 14 ноября

Фото: Пресс-служба Первого канала

Сергей Пускепалис

Премьера нового сезона сериала «Шифр» состоится 14 ноября на Первом канале. Одним из участников проекта был погибший в ДТП под Ярославлем актер Сергей Пускепалис, памяти которого и будет посвящен третий сезон. Помимо него в главных ролях также снимались Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова и Елена Панова. Режиссером проекта стала Вера Сторожева, которая также сняла два предыдущих сезона «Шифра».

Над «Шифром мы вместе работали пять лет. У Сережи было в общей сложности около 150-ти смен <...> В голове не укладывается, что его больше нет... Он ждал в сентябре премьеру «Шифра». Теперь это будет последний для него сезон, — поделилась Сторожева.

«Шифр» — ретро-детектив об участии бывших разведчиц в расследованиях следственных органов. Обладая феноменальными аналитическими способностями, главные героини Ирина, Анна, Софья и Катерина рискуют собой, чтобы выйти на след преступников.

Онлайн-кинотеатр KION ранее выпустил трейлер по случаю скорой премьеры остросюжетного детективного сериала «Переговорщик», главную роль в котором исполнил Кирилл Пирогов. Это сериал об уникальном специалисте, который способен решить практически любой конфликт методом переговоров. Режиссером проекта выступил Нурбек Эген, а одним из авторов сценария и продюсером — Олег Маловичко. Производством сериала занималась продюсерская компания «Среда». Премьера на KION состоится 3 ноября.