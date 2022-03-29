Первый канал покажет один из последних фильмов Евгении Брик

Первый канал покажет многосерийный фильм «Никто не узнает», ставший одной из последних работ актрисы Евгении Брик. Продюсер мелодрамы — Валерий Тодоровский, режиссёром стала Алёна Званцова, сообщает пресс-служба телеканала. Премьера состоится 4–7 апреля в 21:30.

По сюжету семейная пара, чтобы родить ребёнка, решает воспользоваться одним из своих друзей как донором, потому что муж оказывается бесплоден. Но это становится для них слишком серьёзным испытанием.

По сути, сериал о нас, успешных, состоявшихся представителях среднего класса и среднего возраста. Новом подрастающем поколении. Смысле жизни и его отсутствии. О том, что все мы чьи-то дети, каждому из которых рано или поздно приходится повзрослеть, чтобы справиться с ответственностью не только за свою жизнь, но и за жизни близких, — рассказала Званцова.

Ранее Первый канал анонсировал премьеру мелодрамы «Трое» Анны Меликян. Роли исполнили Константин Хабенский, Виктория Исакова, Юлия Пересильд, Александр Незлобин, Варвара Шмыкова. Сюжет разворачивается вокруг сложностей семейной пары, их будущего и неопределённости в любви.

Картина удостоилась награды «Кинотавра» за лучшую операторскую работу Николая Желудовича. Он использовал формат кадра 4:3, чтобы сосредоточить внимание зрителей на внутреннем мире героев.