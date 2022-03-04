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Первый канал покажет премьеру мелодрамы «Трое»

10:57, 05 марта 2022
Первый канал покажет премьеру мелодрамы «Трое»
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Первый канал покажет премьеру мелодрамы «Трое» Анны Меликян, сообщила пресс-служба телеканала. Роли исполнили Константин Хабенский, Виктория Исакова, Юлия Пересильд, Александр Незлобин, Варвара Шмыкова. Сюжет разворачивается вокруг сложностей семейной пары, их будущего и неопределённости в любви.

Любовь — это очень «переживательное» чувство. Ты никогда не знаешь, испытывает ли объект твоей влюблённости к тебе то же, что и ты, или нет. Мне кажется, что фильм «Трое» не про измену — её в принципе там и нет. Для меня он про то, что мы так редко отдаёмся этому чувству и так редко признаёмся себе: «Я влюбился. Я ничего не предпринимаю, я просто люблю». Мы же сразу хотим что-то сделать: принять решение, развестись, поменять жизнь, договориться, сколько будет детей. И так придумать всё до 99 лет. Но в этом планировании самое главное уходит, — рассказала Юлия Пересильд.

Картина удостоилась награды «Кинотавра» за лучшую операторскую работу Николая Желудовича. Он использовал формат кадра 4:3, чтобы сосредоточить внимание зрителей на внутреннем мире героев.

Ранее Первый канал анонсировал премьеру фильма «Красный призрак», посвящённого выходу советских солдат из окружения в 1941 году. В основе истории лежит образ неизвестного неуловимого солдата, который борется с захватчиками, не оставляя следов. Для работы над ним сценаристы и режиссёр Андрей Богатырёв обратились к свидетелям ветеранов.

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