Первый канал покажет премьеру мелодрамы «Трое»

Киновед и кинокритик Александр Шпагин рассказал NEWS.ru о том, какие фильмы сейчас лучше всего посмотреть, чтобы отдохнуть душой и телом. Эксперт посоветовал обратить внимание не только на советскую классику, но и на французские комедии 60–70-х годов. Их можно посмотреть в ближайшие праздники.

Возвращаться к старым успешным советским комедиям всегда приятно, поскольку это лечение души. Ты знаешь, что будет в каждом следующем кадре, но, чёрт возьми, как же это приятно! Я хорошо помню,...