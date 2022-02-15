Актриса Брик незадолго до смерти дала определение слову «любовь»

Актриса Евгения Брик при жизни заявила, что для неё любовь проявляется в желании прикасаться к человеку. Она призналась, что настолько часто трогает свою дочь, что девочку это начало раздражать, пишут «Народные Новости».

Любовь, как говорил мой преподаватель Олег Павлович Табаков — это желание касаться. Когда мне было 16 лет, мы со студентами слушали это и не понимали. А сейчас с возрастом я очень хорошо понимаю эту фразу. Я касаюсь свою дочь миллион раз за секунду, ее даже начинает это раздражать. Я трогаю ее волосы, я постоянно хочу коснуться Валеры, я прихожу к нему на площадку. Это при том, что на публике я не люблю выражать чувства, — сказала Брик.

Евгения Брик умерла 10 февраля в Лос-Анджелесе в результате длительной болезни и долгого лечения. Актрисе было 40 лет, у неё остались дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский и мама. Ранее сообщалось, что причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. Когда именно актрисе поставили этот диагноз, пока неизвестно.

При этом за два года до смерти актриса рассказала, что планировала рождение второго ребёнка и даже начала подбирать ему имя. По её словам, выбирать имя будущему ребёнку ей помогает дочь, хотя она уже и заявила, что будет ревновать к малышу, на которого уйдёт всё внимание. Тогда же актриса сообщила, что её дочь задавала ей вопросы о смерти.

Ранее стало известно, что прощание с Евгенией Брик пройдёт в узком кругу близких и родственников в Лос-Анджелесе, где она провела последние годы жизни. Будет ли организована церемония прощания в России, где в итоге и похоронят актрису, пока неизвестно.