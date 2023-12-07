Названы имена лауреатов премии ТЭФИ ТАСС: «Уральские пельмени» получили премию ТЭФИ

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Участник команды «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов

Шоу «Уральские пельмени» стало победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Юмористическая программа», сообщает корреспондент ТАСС. Награда в категории «Развлекательное звездное шоу прайм-тайма» досталась Comedy club.

Это уже давно не передача, это явление. И, конечно, это победа каждого из вас, потому что хоть чуть-чуть, с разными чувствами, вы тоже в какой-то момент были и остаетесь зрителями Comedy club, — сказал со сцены ведущий Павел Воля.

Также ТЭФИ в номинации «Дневное развлекательное ток-шоу» получила авторская программа писательницы Татьяны Устиновой «Мой герой» за выпуск о жизни и карьере актера Виктора Сухорукова. Кроме того, за лучшее «Дневное развлекательное ток-шоу» статуэтку вручили авторам передачи «Секрет на миллион».

Ранее стало известно, что Первый канал планирует вернуть в эфир другое телешоу, некогда бравшее награды ТЭФИ. Речь идет о передаче 2000-х «Закрытый показ» с телеведущим Александром Гордоном.

Основу шоу составляло обсуждение авторского кино. Как правило, «Закрытый показ» выходил в эфир после телепремьеры фильма. Студия была разделена на две части: тех, кому картина понравилась, и тех, кто ее критиковал. Обычно каждую из точек зрения поддерживали по шесть представителей различных профессий, связанных с театром и киноискусством: драматурги, писатели, режиссеры, актеры, кинокритики и другие.