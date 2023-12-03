На Первый канал вернут шоу из 2000-х: что это будет, почему его закрыли На Первый канал вернется популярное в 2000-х шоу «Закрытый показ»

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Александр Гордон

Руководство Первого канала решило вернуть в эфир давнее телешоу, которое было популярно в нулевых. что это за передача, кто ее вел, почему и когда закрыли?

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Первый канал возвращает в эфирную сетку «Закрытый показ». Ведущим ток-шоу станет Александр Гордон.

Как уточняют «Ведомости» со ссылкой на представителя телеканала, в декабре 2023 года состоятся съемки новых выпусков «Закрытого показа». В пресс-службе вещателя подтвердили информацию ТАСС, однако ожидаемую дату камбэка популярной телепередачи не назвали.

Некоторые СМИ предполагают, что шоу выйдет в январе или феврале. Тема дебютного выпуска тоже не раскрывается.

О чем было шоу «Закрытый показ»

Передача выходила в эфир с 2000-х с перерывами в несколько лет. В разное время ее ведущими были актриса Варвара Владимирова, которую сменила кинокритик Екатерина Мцитуридзе, после чего лицом шоу стал Александр Гордон. Ему было разрешено выступать не только модератором дискуссий, но и давать собственные оценки, высказывать свою точку зрения.

«Закрытый показ» — это авторское название передачи, придуманное Гордоном. До его прихода шоу называлось «Премьера со зрителями». Телепередача не имела постоянного времени выхода в эфир и могла появиться на экранах в любой день.

Основу шоу составляло обсуждение авторского кино. Как правило, «Закрытый показ» выходил в эфир после телепремьеры фильма. Студия была разделена на две части: тех, кому картина понравилась, и тех, кто ее критиковал. Как правило, каждую из точек зрения поддерживали по шесть представителей различных профессий, связанных с театром и киноискусством: драматурги, писатели, режиссеры, актеры, кинокритики и другие.

Открытый спор, как правило, происходил в присутствии постановщика фильма. В конце шоу принималось решение: рекомендовать ли картину к просмотру или нет.

Наиболее обсуждаемыми были выпуски о таких российских фильмах, как «Богиня: как я полюбила», снятого Ренатой Литвиновой, «Преступление и наказание» Дмитрия Светозарова, «Изгнание» Андрея Звягинцева, «Груз 200» Алексея Балабанова, «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики, «Generation П» Виктора Гинзбурга и другие. В студии обсуждались и иностранные картины, режиссеры которых приезжали и доносили смысл своих работ. Всего вышло около 100 выпусков шоу.

В 2008 году ток-шоу получило две премии ТЭФИ в номинациях «Ток-шоу» и «Ведущий ток-шоу». Кроме того, «Закрытый показ» удостоили премии Первого канала в номинации «Лучшее вечернее ток-шоу»

Почему «Закрытый показ» перестал выходить

После сентября 2013 года шоу не выходило. Предполагалось, что это связано с появлением в сетке вещания шоу «Вечерний Ургант». По состоянию на июнь 2014 года руководство Первого канала и сам Гордон не считали «Закрытый показ» официально остановленным проектом. Для сохранения штата сотрудников, работавших над шоу, им на протяжении года продолжали выдавать зарплату.

9 октября 2021 года телепередача вернулась в эфир телеканала после восьмилетнего перерыва. В студи обсуждалась премьера фильма Любови Аркус «Кто тебя победил никто». Съёмки телепередачи стали проходить в студии программы «Док-Ток». После этого в ноябре обсуждался фильм «Генералы песчаных карьеров» Холла Бартлетта. Выпуск стал последним.

С февраля 2022 года федеральные каналы сосредоточились на информационном вещании. В этой связи было сокращено количество развлекательного контента.

Вместе с тем уже весной 2022 года в эфир начали возвращаться топовые программы. Например, в апреле на Первом канале возобновились показы капитал-шоу «Поле чудес», в мае — ток-шоу «Пусть говорят».

В сентябре на экранах стали показывать новый сезон «Голос. 60+», а в декабре — «Голос. Дети». Уже в марте 2023-го стали выходить выпуски проекта «Голос», а через месяц вернулась интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?». В августе зрители вновь начали смотреть передачу «Давай поженимся!». В октябре сообщалось о перезапуске «Модного приговора».

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