«Тайна, которая душила меня»: Германика рассказала о важном событии в семье Валерия Гай Германика объявила о разводе

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Валерия Гай Германика

Режиссер Валерия Гай Германика в Telegram сообщила о разводе после четырех лет брака с бизнесменом Денисом Молчановым. Она призналась, что готова умереть от рук Господа, если тот сочтет ее неверной или злой женой.

Все кончено, что раньше было птицей, теперь лежит написанной страницей. Мы расстались. Журналисты, не звоните мне, эту тайну вам доверит только тот, кто ее знает. Развод может убить меня, как ружье, но, если я сниму фильм про себя, я смогу все. Господь, убей меня сейчас, и я умру с радостью, если я была неверной и злой женой, — написала Германика.

Позже она поблагодарила всех, кто выразил ей слова поддержки. Германика рассчитывает, что после раскрытия этой информации ей станет легче.

Друзья, спасибо вам за все, что вы мне пишите. Я вас очень люблю. Теперь, когда я перестала хранить эту тяжелую тайну, которая душила меня, может, мне будет дальше полегче, — сказала режиссер.

Пара узаконила отношения в феврале 2019 года, а спустя несколько месяцев у них родился сын Август. Также Молчанов удочерил двух дочерей кинематографистки — Октавию и Северину.

Ранее стало известно, что Валерия Гай Германика выступит режиссером восьмисерийной исторической драмы «Княгиня Ольга». Съемки пройдут при участии кинокомпании «Марс Медиа» по заказу Первого канала.