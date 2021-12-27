«Неполитический — значит, несвободный»: телекритик подвёл итоги года

Один из телевизионных трендов 2021 года — это убыточность Первого канала, заявил телекритик Александр Мельман Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, всё больше времени телеэфира федеральных каналов занимает пропаганда, которая идёт «утром, днём и вечером». Антисобытием года стал КВН, который деградировал. Качество юмора оставляет желать лучшего — он трусливый, бытовой и неполитический.

Некий тренд — это убыточность Первого канала, Первый канал уже шестой год подряд проигрывает каналу «Россия» по рейтингам — это не только неумелое ведение финансовой составляющей, на «России 1» очень хорошо понимают, на какого зрителя они работают, — это такой среднестатистический зритель, не с высшим образованием, в основном женщины. Что касается пропаганды, то она занимает всё больше и больше временной контент на федеральных каналах — она идёт утром, днём и вечером — это важная чёрточка этого года, — заявил Мельман.

По словам телекритика, антисобытием стал юбилей КВН, который деградировал, и сейчас, когда подводятся итоги за 60 лет программы, идёт движение вниз. Он отметил, что «качество юмора оставляет желать лучшего, он трусливый, он бытовой, неполитический — значит, несвободный».

На канале ТНТ должна была выйти программа, как бы аналогичная КВН, — шоу «Игра», это тоже скандал, потому что Александр Васильевич Масляков как будто имеет монополию на весь кавээновский юмор, чего просто не должно быть, — некий такой папа Карло, который дёргает за ниточки, и все должны ему подчиняться. И действительно подчинились — сняли это шоу, — сказал Мельман.

Он похвалил ведущего Ивана Урганта за качественную работу, а телешоу «Закрытый показ» назвал устаревшим форматом. По мнению телекритика, ведущий Александр Гордон дискредитировал себя политической пропагандой.

Мельман также вспомнил историю с блогером Даней Милохиным и певцом Филиппом Киркоровым, после выступления которых телеканал «Муз-ТВ» был оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. По словам телекритика, это просто «некий консервативно-православный тренд», а Милохин и Киркоров всё равно остаются на телевидении.

Ранее сообщалось, что главным проектом Первого канала в 2021 году стал «Вызов» с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко. Проект о запуске в космос первого в мире киноэкипажа победил в номинации «Прорыв года» Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards 2021.