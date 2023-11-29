Иван Ургант извинился перед россиянами: за что, вернется ли на Первый канал Ургант попросил прощения у россиян в Дубае

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Иван Ургант

Шоумен Иван Ургант извинился перед россиянами. За что, где сейчас телеведущий и вернется ли на Первый канал?

Когда Ургант извинился перед россиянами

Шоумен провел вместе с журналистом Владимиром Познером концерт в Дубае, кадры с которого опубликовал Telegram-канал «ДУБАЙ.REPORT». Во время своего выступления 1 ноября телеведущий рассказал об изменениях в его карьере, которые произошли после начала российской спецоперации на Украине.

«Я скажу так же, как часто говорил на канале, на котором работал, как полтора года пытаюсь сказать, но никто не дает: „Я извиняюсь“», — в шутку сказал Ургант и засмеялся.

После этого шоумен начал признаваться России в любви. Он заверил собравшихся в зале зрителей, что раньше даже не догадывался, насколько сильное у него это чувство, и только теперь он это осознал.

«Я люблю Россию. <...> Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю», — признался телеведущий.

За что Ургант извинился

Летом блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что шоумену нужно извиниться перед российским обществом, чтобы вернуться на ТВ. Он объяснил, что телеведущий перечеркнул заслуги своим поведением.

«Покайся. Ты же взял и все свои заслуги перечеркнул. Если я начальник ДК государственного, ты не приедешь сюда. Государству даже пальцем шевелить не надо. Ты же сам все это сделал. <...> Ты извинился, покаялся. Сначала простят, а потом посмотрят, как себя ведет. Пусть поможет фронту. Этим кто-то должен заняться», — заявил Пучков.

В день начала СВО шоумен опубликовал в соцсетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Позднее перестала выходить в эфир его программа «Вечерний Ургант», но на Первом канале это решение связывали с общей тенденцией на сокращение числа развлекательных шоу.

Также стало известно, что Ургант увеличил минимальный гонорар за выступление до 7 млн рублей. По данным Telegram-канала Mash, шоумен поднял ценник в два раза по сравнению с январем 2022 года.

Выступая в Дубае со своей программой под названием «Путешествия Познера и Урганта», шоумен заявил, что мечтал стать заслуженным артистом РФ. Ургант признался, что именно поэтому начал активно сотрудничать с президентом академии ТЭФИ, известным российским журналистом Владимиром Познером.

Вернется ли Ургант на Первый канал

В феврале 2022 года вышел последний выпуск шоу «Вечерний Ургант». В сентябре того же года стало известно, что актер не появится в новой части фильма «Елки», хотя играл во франшизе на протяжении девяти лет.

«Честно скажу: вот только что узнал, что не снимаюсь в этом году в „Елках“, от вас. Буду выяснять, что делать... Поставлен в странную, неловкую ситуацию. Я надеялся, что снимусь, — месяц еще есть. Но, видимо, уже нет», — говорил артист «Радиоточке НСН» в ноябре 2022 года.

В конце декабря 2022 года Ургант представил экранизацию советской аудиосказки «Происшествие в стране Мульти-Пульти». Спустя несколько часов после публикации фильма его удалили из Сети без объяснения причин.

Коллега шоумена Алла Михеева говорила, что Ургант не остался без заработков в России. По ее словам, артист работал на частных корпоративах.

В январе 2023 года Ургант сообщил об отмене своего концерта в Москве. Он отметил, что произошедшее стало для него неожиданностью.

В День космонавтики, 12 апреля, шоумен появился на московской премьере фильма «Вызов». Тогда же он сказал журналистам, что вернется в эфир Первого канала, не уточнив, когда и в каком проекте.

Недавно стало известно, что шоумен снимется в дебютной режиссерской картине журналиста и видеоблогера, автора канала «Ещёнепознер» Николая Солодникова. Фильм обещает быть художественным, однако ни его сюжет, ни название, ни жанр не раскрываются. Партнершей Урганта по картине стала актриса театра Мастерская Петра Фоменко Полина Агуреева.

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