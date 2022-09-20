Появилось видео с места ДТП, в котором погиб актер Пускепалис

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Пускепалис

В Сети появились кадры с места гибели художественного руководителя театра имени Федора Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса. Смертельное ДТП произошло примерно в 11:00 в Ростовском районе Ярославля.

Актер Олег Васильков выразил соболезнования семье и близким Сергея Пускепалиса. Он сказал, что артист был хорошим и веселым человеком.

20 сентября около 11.00 мск в Ростовском районе на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло столкновение автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован. Имена участников ДТП при этом не называются, однако информированный источник сообщил, что одним из погибших является актер Сергей Пускепалис. В УМВД по региону, в театре и властных структурах региона эту информацию не прокомментировали.