Цискаридзе получил ТЭФИ: фото народного артиста и других победителей премии

Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»

Николай Цискаридзе на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023

В Москве в Малом театре прошла церемония награждения победителей национальной телевизионной премии ТЭФИ в категориях развлекательного ТВ и сериалов.

«Сегодня мы собрались на профессиональный праздник. Я думаю, что в любое время профессиональный праздник для людей, которые делают телевидение, в высшей степени важен. И сегодня мы счастливы, что в этом прекрасном зале сидят люди, которые делают очень хорошее телевидение», — отметил в начале церемонии президент Академии российского телевидения, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В номинации «Легендарная телевизионная программа» победила передача «Что? Где? Когда?» (Первый канал). Народный артист России Николай Цискаридзе, который ведет «Сегодня вечером» на Первом канале получил награду «Ведущий развлекательного ток-шоу». Его соперницей была Лера Кудрявцева. Звезда ведет «Секрет на миллион» на канале НТВ. Эта программа также получила награду, но в номинации «Развлекательное ток-шоу выходного дня».

На церемонии две статуэтки ТЭФИ достались умершим в 2022 году актерам. Евгения Брик победила в номинации «Актриса драматического сериала» за роль в «Никто не узнает», а Сергей Пускепалис — в номинации «Актер детективного сериала» за роль в «Шифре».

Кадры с церемонии вручения ТЭФИ смотрите в фотогалерее NEWS.ru.