В Москве в Малом театре прошла церемония награждения победителей национальной телевизионной премии ТЭФИ в категориях развлекательного ТВ и сериалов.
«Сегодня мы собрались на профессиональный праздник. Я думаю, что в любое время профессиональный праздник для людей, которые делают телевидение, в высшей степени важен. И сегодня мы счастливы, что в этом прекрасном зале сидят люди, которые делают очень хорошее телевидение», — отметил в начале церемонии президент Академии российского телевидения, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В номинации «Легендарная телевизионная программа» победила передача «Что? Где? Когда?» (Первый канал). Народный артист России Николай Цискаридзе, который ведет «Сегодня вечером» на Первом канале получил награду «Ведущий развлекательного ток-шоу». Его соперницей была Лера Кудрявцева. Звезда ведет «Секрет на миллион» на канале НТВ. Эта программа также получила награду, но в номинации «Развлекательное ток-шоу выходного дня».
На церемонии две статуэтки ТЭФИ достались умершим в 2022 году актерам. Евгения Брик победила в номинации «Актриса драматического сериала» за роль в «Никто не узнает», а Сергей Пускепалис — в номинации «Актер детективного сериала» за роль в «Шифре».
Кадры с церемонии вручения ТЭФИ смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Актер Максим Матвеев на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Режиссер Федор Бондарчук на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Телеведущие Марина Кравец и Павел Воля на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Певцы Сергей Лазарев и Николай Басков на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Телеведущая Анна Шатилова на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Государственный и общественный деятель Михаил Швыдкой на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Наталья Еприкян на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Продюсер, телеведущая Тина Канделаки с дочерью Меланией Кондрахиной на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Актриса Анна Банщикова на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Телеведущая Лера Кудрявцева на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Телеведущий Тимур Родригес и актриса Катя Кабак на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Актриса, общественный деятель Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Актер Александр Домогаров на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Телеведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Телеведущий Андрей Малахов на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023
Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»
Актриса Эвелина Бледанс на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023