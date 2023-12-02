«Песня года», психоз, «нудный муж»: как сейчас живет Лера Кудрявцева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева в последнее время редко стала появляться на светских мероприятиях. Кроме того, в прошлом году она рассказывала о проблемах со здоровьем. Что известно о состоянии звезды, чем она занимается сейчас?

Чем известна Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске в Казахской ССР в семье научных сотрудников.

Кудрявцева окончила факультет театральной режиссуры усть-каменогорского культпросветучилища. Позже она получила актерскую профессию в Москве, в ГИТИСе.

В начале карьеры она танцевала и была бэк-вокалисткой у Евгения Осина, Богдана Титомира, Игоря Саруханова и Светланы Владимирской. На телевидение Кудрявцева попала в 1995 году, пройдя кастинг на программу о ночной жизни и клубной музыке «Партийная зона», которая выходила на канале ТВ-6.

Помимо этого, она была виджеем на МУЗ ТВ, затем перешла в программу «Клуб бывших жен» на ТНТ, также вела музыкальные фестивали «Новая волна» и «Песня года».

Новый виток популярности Кудрявцевой связан с программой «Секрет на миллион», выходящей на НТВ.

Что известно о личной жизни Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева была замужем три раза. От первого недолгого брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком у нее есть сын Жан.

Второй раз телеведущая связала себя узами брака с бизнесменом Матвеем Морозовым. Они прожили вместе около трех лет и расстались в 2007 году.

Также Кудрявцева встречалась с певцом Сергеем Лазаревым, который младше нее на 12 лет. Пара была вместе четыре года, однако так и не узаконила отношения официально.

Третьим мужем Кудрявцевой стал хоккеист Игорь Макаров, который младше нее на 16 лет. В 2018 году у них родилась дочь Мария. В том же году артистка стала бабушкой — у ее старшего сына родился первенец.

Кудрявцева заявляла, что разница в возрасте не мешает их семейной идиллии с Макаровым. Она в шутку называла мужа «нудным стариком».

«В нашей паре он — старик, а я — молодая. Потому что он дома сидит, нудноватый. Но у нас все нормально. Разница в возрасте — на самом деле только цифры», — говорила она в шоу «Звезды сошлись».

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Лера Кудрявцева

Что известно о состоянии здоровья Кудрявцевой

В прошлом году Лера Кудрявцева пожаловалась на свое самочувствие и рассказала, что стала замечать за собой признаки посттравматического синдрома.

Телеведущая призналась, что страдает психозом и неврозом, а также из-за вытекающих из этих диагнозов проблем. Она также отмечала, что переболела коронавирусом, и не исключила, что испытывала на себе последствия болезни.

«У моего организма всегда такая замедленная реакция», — делилась Кудрявцева в микроблоге.

При этом однажды телеведущая уже лечилась в клинике от невроза. Она проходила терапию полтора месяца из-за депрессии и апатии.

В октябре этого года вновь пожаловалась на самочувствие. Она рассказала, что в последнее время мучается от странных приступов с сердцем.

«У меня очень часто тахикардия, или как это называется. Сердце трепещет. Стоишь, а у тебя сердцебиение, и раз — все успокаивается», — объяснила она.

Чем сейчас занимается Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева продолжает строить карьеру на телевидении. Сейчас она ведет программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Также она ведет крупные музыкальные фестивали «Новая волна», «Юрмала» и «Песня года».

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