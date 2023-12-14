7-я серия «Слова пацана», отличие SHAMAN от «Любэ»: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Пресс-служба Wink

Медиапространство России заполнили новости о прямой линии президента Владимира Путина, основатель «Фонтанки» и сценарист «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов ушел из жизни, вокалистка поп-группы «Мираж» Светлана Разина высказалась против концертов в зоне СВО, вышла 7-я сериала «Слово пацана», и россиянам рассказали, в чем отличие между SHAMAN и «Любэ», — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Двойники и дорогие яйца: о чем спрашивали Путина

Прямая линия и большая пресс-конференция «Итоги года» президента России Владимира Путина состоялась 14 декабря в Гостином дворе. Глава государства более четырех часов общался с гражданами и журналистами и ответил на 67 вопросов.

Одной из самых животрепещущих тем стало подорожание продуктов питания. В частности, людей обеспокоил рост цен на яйца.

Путин заявил, что подорожание яиц обусловлено недостаточным производством данного продукта при увеличении спроса. По его словам, сложившаяся с ценами на яйца ситуация стала следствием сбоя в работе правительства. Глава государства принес россиянам свои извинения и добавил, что ситуация уже исправляется, в ближайшее время стоит ожидать улучшений.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что все в порядке. А я ему говорю, что у наших граждан есть проблемы. <...> Приношу извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства», — рассказал президент.

В продолжение темы Путин указал, что понимает популярность продукта среди россиян. Он признался, что в свое время его завтрак мог состоять из 10 яиц.

Другим примечательным моментом прямой линии стало видеосообщение от студента СПбГУ, который с помощью искусственного интеллекта сгенерировал свое изображение в образе Путина. Молодой человек поинтересовался у президента, правда ли, что у него много двойников. Путин ответил, что это — его первый двойник.

«Похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Что касается искусственного интеллекта, да, это мой первый двойник, кстати», — ответил президент.

Вместе с тем российский лидер отметил, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, значит, нужно это возглавить. Отвечая на вопрос, заданный школьницей, о том, может ли робот заменять людей, глава государства сказал, что «бабушку никто не заменит».

Фото: kremlin Президент РФ Владимир Путин

Отдельно россиян волновали вопросы, касающиеся спецоперации. Так, людей интересовала тема второй волны мобилизации в РФ, о которой периодически пишут СМИ. Однако Путин заявил, что необходимости в данном мероприятии нет. По его словам, более 244 тысяч мобилизованных находятся в зоне СВО, ежедневно 1,5 тысячи мужчин поступают на службу ВС РФ. Поток желающих защищать Родину, добавил президент, не прекращается.

«Необходимости в новой мобилизации нет. <...> Ежедневно 1,5 тысячи мужчин поступают на службу ВС РФ, поток желающих защищать Родину с оружием в руках не прекращается», — сказал Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что все добровольцы в зоне проведения спецоперации на Украине должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия с военными. Он уточнил, что в закон Российской Федерации будут приняты поправки, позволяющие добровольцам получать такую же поддержку, которую получают военнослужащие.

«Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, <...> все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия. <...> Мы обязательно добьемся, чтобы все были поставлены в одинаковые условия и чтобы все получали одинаковую поддержку со стороны государства», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что по окончании СВО ветераны абсолютно точно будут привлечены к работе с подрастающим поколением. Уже сейчас свыше тысячи военных работают в школах, с детскими подростковыми организациями, указал президент.

Путин также дал оценку ситуации в зоне спецоперации. Глава государства обратил внимание, что контрнаступление Вооруженных сил Украины привело к чувствительным потерям в рядах ВСУ. Президент отметил, что ВСУ «пихают своих людей на истребление». По его словам, политическое руководство Украины поступило безответственно и глупо.

Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным» Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным»

Не стало сценариста «Бандитского Петербурга»

В Санкт-Петербурге 13 декабря скончался журналист, основатель «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов, который также работал над сценарием «Бандитского Петербурга», сообщила «Фонтанка». По данным издания, мужчина скончался на 61-м году жизни, тело было найдено в его квартире. Константинов на протяжении последнего года тяжело болел, уточнило издание.

«На 61-м году утром 13 декабря 2023 года у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега Андрей Константинов», — говорилось в сообщении.

Режиссер Владимир Бортко с трудом поверил в смерть журналиста. В разговоре с NEWS.ru Бортко затруднился прокомментировать кончину основателя «Фонтанки», однако сказал, что «это надо пережить».

«Как скончался? Вы что, шутите? Серьезно? Это надо пережить... Я сейчас ничего не скажу... Как же так... елки-палки», — ответил кинодеятель.

Бортко являлся режиссером и сценаристом сериала «Бандитский Петербург», вышедшего на экраны телевизоров в начале 2000-х годов. Над кинолентой он работал совместно с Константиновым.

Советский и российский режиссер Владимир Досталь в разговоре с NEWS.ru выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Константинова. Он отметил, что покойный запомнился ему «очень талантливым человеком».

«Очень сожалею. Только могу сожалеть, выразить соболезнования. Очень талантливый человек, очень талантливый сценарист. Жаль», — добавил Досталь.

Не менее эмоционально печальную новость воспринял композитор Игорь Корнелюк. Он признался, что смерть Константинова стала для него настоящим потрясением. По его словам, автор «Бандитского Петербурга» был настоящим мужчиной и истинным патриотом своей страны.

«Честно, я последний час пребываю в шоке. Для меня новость о смерти Андрея Константинова словно снег на голову. Я знал, что он болел, но об онкологии даже не подозревал, Андрей это скрывал. Мы потеряли замечательного журналиста и писателя, настоящего человека. Еще будучи мальчишкой, после того как он окончил университет, Андрей был послан в Южный Ливан военным переводчиком. И там он из ребенка сразу превратился в мужчину, потому что попал на войну. Видимо, это сильно повлияло на его характер. Знаете, я впервые понял смысл фразы „честь офицера“, познакомившись с Андреем», — сказал Корнелюк.

Композитор рассказал, что на войне Андрей Константинов получил ранения, из-за контузии у него случались страшные головные боли, но он это всегда скрывал. Произведения писателя потрясали и вдохновляли, отметил музыкант.

«Андрей был очень креативным человеком, он очень много писал, словно ныряя в свой материал, запойно. Он часто уезжал, прятался, порой на несколько месяцев, а после возвращался с новой книгой. Я горжусь, что многие его произведения мне доводилось читать еще до публикации, потому что Андрей всегда прислушивался к мнению друзей, которым доверял. Мне кажется, что на таких людях, как он, и держится наша великая страна. Его смерть — настоящее потрясение для меня. Грустно и больно», — добавил Корнелюк.

Бывший директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов сообщил, что в феврале на «Книжном маяке Петербурга» будут организованы памятные мероприятия, посвященные жизни и творчеству Константинова.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Андрей Константинов

Легенда советской эстрады выступила против концертов в зоне СВО

Солистка советской группы «Мираж» Светлана Разина в программе «Легенда» на RTVI критично отозвалась о концертах, которые ее коллеги проводят в зоне боевых действий на Украине. По словам певицы, в поступках таких артистов нет героизма, а проведение подобных мероприятий является «дурью». Разина призналась, что и ей предлагали выступить перед военными России, но она отказалась.

«Не потому, что я боюсь ехать на фронт и рисковать жизнью. Ехать туда, песни петь — это ни хрена не героизм. „Ой, там бомба прилетит!“ — она везде может прилететь, в чем героизм? Жопой вертеть? Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними развернешь свои буфера? Это не героизм, это дурь!» — сказала Разина.

Артистка уверена, что на фронте в принципе не должно быть «песен и плясок» с участием эстрадных исполнителей. В противном случае, отметила Разина, мероприятие сразу становится похоже на корпоратив. При этом, по словам певицы, солдаты могут слушать радио или сами исполнять композиции под гитары.

Среди артистов, которые посещали зону СВО с концертами, SHAMAN, Григорий Лепс, Вадим Самойлов, Александр Маршал, Олег и Радион Газмановы, Юлия Чичерина и другие. Исполнительница хита «Жара» в беседе со СМИ рассказывала, что выступает перед бойцами, чтобы поддержать их.

«В зонах боевых действий обычно гуманитарная катастрофа, люди перенапряжены, находятся в стрессе, им необходима моральная поддержка и психологическая разгрузка. Музыка дает это, и для этого ничего не требуется, кроме моего присутствия. Гастролирую сейчас исключительно в зоне боевых действий, так как поддерживаю боевой дух нашей доблестной армии и народа Донбасса», — объясняла Чичерина.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Светлана Разина

«Слово пацана» на финишной прямой: что показали в 7-й серии

Новая серия ленты режиссера Жоры Крыжовникова была опубликована 14 декабря на онлайн-платформах START и Wink в 07:00 по московскому времени.

Оригинальный эпизод длится чуть больше 52 минут. В седьмой серии Айгуль решилась на самоубийство. Марат узнал об этом во время школьного урока и, не поверив новостям, отправился домой к девушке. Увидев в квартире ее пьяного отца, он осознал произошедшее.

Адидас-старший в седьмой серии узнал, что убил двоюродного брата любимой девушки, медсестры Наташи, — Желтого, который был виновен в похищении Айгуль. Он пришел на похороны, где в нем узнали преступника. Возлюбленная изначально не поверила в случившееся, но Вова Адидас объяснил ей мотивы своего поступка.

Мать Андрея сходит с ума и теряет дочку Юлю. Ее находят «Универсамовские» и отдают семье, но милиция забирает девочку, а родительницу отвозят в психиатрическую больницу.

Марата выгоняют из группировки за то, что он не прекратил общение с Айгуль после изнасилования. Он в поисках справедливости приходит в милицию и рассказывает обо всем служащему Ильдару. Затем парень подставляет «Универсамовских», подкинув пистолет Турбо. В конце серии всех членов ОПГ, включая Пальто, арестовывают, кроме Марата.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана»

Разный патриотизм SHAMAN и «Любэ»

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко на гала-концерте финалистов Всероссийской арт-лаборатории «Знание. Авторы» в рамках выставки-форума «Россия» рассказал корреспонденту NEWS.ru, что считает SHAMAN (Ярослава Дронова) главным артистом в России. По его словам, исполнитель очень талантлив и «попал в повестку» сегодняшнего дня.

«SHAMAN — это уникальное именно явление. Почему — нет ответа, уникальное явление оно потому и явление, что объяснить, почему, невозможно. Вот так получилось, что он (SHAMAN. — NEWS.ru) в данный момент — с его голосом, с его внешностью скандинавско-русской — оказался уместен», — подчеркнул Матвиенко.

Продюсер также отметил, что SHAMAN и группа «Любэ» различаются творческим подходом. По его словам, оба исполнителя используют тему патриотизма, но одни «рисуют родину акварелью», а другой делает это «своими словами».

«Любэ» уже сколько лет на сцене! И безусловно, они патриотика тоже. Но они — это березы, сосны, река (песен пять только про реку), вот так они рисуют, акварелью рисуют нашу родину. А SHAMAN делает это своими словами», — отметил продюсер.

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