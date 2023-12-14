Путин: у добровольцев должны быть одинаковые условия с военными

Президент РФ Владимир Путин

Все добровольцы в зоне проведения спецоперации на Украине должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия с военными, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года, проходящей в Гостином Дворе. По его словам, в закон Российской Федерации будут приняты поправки, позволяющие добровольцам получать такую же поддержку, которую получают военнослужащие.

Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, <...> все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия. <...> Мы обязательно добьемся, чтобы все были поставлены в одинаковые условия и чтобы все получали одинаковую поддержку со стороны государства, — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что поток мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается, в день приходят добровольцами порядка 1,5 тысячи человек.

Ранее депутат Александр Хинштейн сообщил, что Дума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Он отметил, что в поправках депутаты предлагают распространить на эту категорию военнослужащих нормы об уголовном наказании, аналогичные тем, что действуют для добровольческих формирований Минобороны.