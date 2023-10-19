Дискредитация добровольцев Росгвардии станет уголовным преступлением Хинштейн: ГД введет уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии, сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что в поправках депутаты предлагают распространить на эту категорию военнослужащих нормы об уголовном наказании, аналогичные тем, что действуют для добровольческих формирований Минобороны.

Уголовная ответственность наступит за публичное распространение фейков об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии, за дискредитацию таких формирований, а также за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов об уголовном преследовании лиц, входящих в состав этих добровольческих формирований, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов подготовили законопроект, в котором предлагается удаленно штрафовать граждан России, живущих за рубежом и критикующих ВС РФ. По словам главы комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана Шакира Ягудина, уехавшие известные деятели «переродились» и наносят своими высказываниями вред обществу и государству.