«Елки-палки»: Бортко отреагировал на смерть Андрея Константинова Бортко отреагировал на смерть Андрея Константинова словами «это надо пережить»

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Режиссер Владимир Бортко

Режиссер Владимир Бортко с трудом поверил в смерть журналиста Андрея Константинова, тело которого обнаружили в его квартире в Санкт-Петербурге 13 декабря. В разговоре с NEWS.ru Бортко затруднился прокомментировать кончину основателя «Фонтанки», однако сказал, что «это надо пережить».

Как скончался? Вы что, шутите? Серьезно? Это надо пережить...я сейчас ничего не скажу...Как же так...елки-палки, — ответил кинодеятель.

Бортко являлся режиссером и сценаристом сериала «Бандитский Петербург», вышедшего на экраны телевизоров в начале 2000-х годов. Известно, что над сценарием кинокартины также работал Андрей Константинов.

О смерти Константинова стало известно днем 13 декабря. По данным «Фонтанки», тело журналиста было обнаружено утром этого же дня. Он скончался на 61-м году жизни в своей квартире. Известно, что весь последний год мужчина был тяжело болен.

12 декабря стало известно о смерти советской и российской журналистки Людмилы Швецовой. Долгие годы она работала на радио «Маяк». По информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Женщина ушла из жизни в возрасте 82 лет.

В декабре скончался литературный критик и профессор Высшей школы экономики Андрей Немзер. Его не стало на 67-м году жизни. Супруга литературоведа рассказала, что он боролся с тяжелой формой онкологического заболевания. Немзер умер в реанимации.