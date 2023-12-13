Умер основатель «Фонтанки» Андрей Константинов Основатель «Фонтанки» Андрей Константинов скончался на 61-м году жизни

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

В Санкт-Петербурге скончался журналист, основатель «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов, который также работал над сценарием «Бандитского Петербурга», сообщает «Фонтанка». По данным издания, мужчина скончался на 61-м году жизни, тело было найдено в его квартире. Константинов на протяжении последнего года тяжело болел, уточнило издание.

На 61-ом году утром 13 декабря 2023 года у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега Андрей Константинов, — говорится в сообщении.

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