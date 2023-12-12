Умерла легендарная ведущая радио «Маяк» SHOT: в Москве скончалась ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова

В Москве скончалась советская и российская журналистка Людмила Швецова, долгие годы работавшая на радио «Маяк», сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Швецова умерла на 83-м году жизни.

Как передает канал, радиоведущую без признаков жизни нашел ее сын в квартире в столичном районе Отрадное, где она проживала. Следов насильственной смерти на теле Швецовой не обнаружили.

Швецова — журналист с более чем 50-летним стажем. Она является членом Географического общества. Швецова занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире женщина-журналист, четыре раза побывавшая на Северном полюсе. До 1987 года в течение семи лет она работала старшим редактором космических программ на «Маяке».

Ранее в Москве скончался литературный критик и профессор Высшей школы экономики Андрей Немзер. Его не стало на 67-м году жизни. Супруга литературоведа рассказала, что он боролся с тяжелой формой онкологического заболевания. Немзер скончался в реанимации в ночь на 9 декабря.

В Москве ранее также ушла из жизни 83-летняя художница-мультипликатор Наталия Богомолова. Она работала над созданием таких мультфильмов, как «Винни Пух», «Дед Мороз и лето» и «Котенок по имени Гав».