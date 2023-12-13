«Пребываю в шоке»: Корнелюк про смерть известного писателя Константинова Композитор Корнелюк назвал настоящим потрясением новость о смерти Константинова

Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look

Новость о смерти писателя и журналиста Андрея Константинова стала настоящим потрясением, рассказал NEWS.ru композитор Игорь Корнелюк. По его словам, автор «Бандитского Петербурга» был настоящим мужчиной и истинным патриотом своей страны.

Честно, я последний час пребываю в шоке. Для меня новость о смерти Андрея Константинова словно снег на голову. Я знал, что он болел, но об онкологии даже не подозревал, Андрей это скрывал. Мы потеряли замечательного журналиста и писателя, настоящего человека. Еще будучи мальчишкой, после того как он окончил университет, Андрей был послан в Южный Ливан военным переводчиком. И там он из ребенка сразу превратился в мужчину, потому что попал на войну. Видимо, это сильно повлияло на его характер. Знаете, я впервые понял смысл фразы «честь офицера», познакомившись с Андреем, — сказал Корнелюк.

Композитор рассказал, что на войне Андрей Константинов получил ранения, из-за контузии у него случались страшные головные боли, но он это всегда скрывал. Произведения писателя потрясали и вдохновляли, отметил музыкант.

Андрей был очень креативным человеком, он очень много писал, словно ныряя в свой материал, запойно. Он часто уезжал, прятался, порой на несколько месяцев, а после возвращался с новой книгой. Я горжусь, что многие его произведения мне доводилось читать еще до публикации, потому что Андрей всегда прислушивался к мнению друзей, которым доверял. Мне кажется, что на таких людях, как он, и держится наша великая страна. Его смерть — настоящее потрясение для меня. Грустно и больно, — добавил Корнелюк.

Ранее в беседе с NEWS.ru режиссер Владимир Бортко с трудом поверил в смерть журналиста Андрея Константинова, тело которого сегодня обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге. Бортко затруднился прокомментировать кончину основателя «Фонтанки» и сказал, что «это надо пережить».