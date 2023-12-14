«Сам оторопел»: Путин прокомментировал наказание для Баязитовой Путин: на журналистку Баязитову не охотятся, но приговор суда будет проверен

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Александра Баязитова

Никто не охотится на журналистку Александру Баязитову, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля. Он попросил спросившего о данной ситуации журналиста не перегибать. В то же время президент подчеркнул, что «сам оторопел», услышав, что за экономические преступления дают по 14 лет.

Не перегибайте, какая охота на ведьм? Что она такого сделала? Она что, крупный оппозиционный деятель, чтобы на нее охотиться? Суров закон, но это закон. Вот вы сейчас говорите такие вещи, я тоже вижу, когда за экономическое преступление 14–15 лет, откровенно говоря, я сам немного оторопел, когда об этом услышал. Это перебор, очевидно, — сказал Путин.

По словам президента, серьезные наказания за подобные преступления предусмотрены в разных странах. Это делается исходя из того, что на определенном этапе развития общественное значимость таких деяний велика настолько, что требует адекватной реакции. В то же время глава государства заявил, что поручит законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления.

Ранее сообщалось, что Александра Баязитова получила пять, а ее подельница Ольга Архарова — 4,5 года тюрьмы. Журналисток обвинили в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя. По версии следствия, взамен они обещали не публиковать в Сети информацию, способную навредить его репутации. Баязитова находилась в СИЗО с августа 2022 года.

Позже депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радио «Маяк» попросил «милости» по отношению к ней. Он считает, что журналистка не совершала «подлости и гадости», а на свободе находятся настоящие негодяи, занимающиеся информационным рэкетом.