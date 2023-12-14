Путин заявил, что раньше «наворачивал» 10 яиц на завтрак Путин признался, что раньше ел по 10 яиц на завтрак

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии признался, что в свое время его завтрак мог состоять из 10 яиц. Об этом глава государства заявил, комментируя рост цен на соответствующий товар. Трансляцию выступления российского лидера ведет Кремль.

В свое время мог 10 [яиц] сразу с утра навернуть, — заявил Путин.

Президент объяснил, что одной из причин роста цен на яйца является ошибка властей, которые вовремя не открыли импорт. По его словам, ситуация уже исправляется, в ближайшее время стоит ожидать улучшений.

Президент добавил, что проблема с яйцами влияет на дефицит вакцин от кори и краснухи в России. Глава государства объяснил, что компоненты для препаратов добываются как раз из этих продуктов. Вместе с тем Путин объяснил, что всплеск заболеваемости корью связан с мигрантами, в том числе с Украины.

Член Российской академии естественных наук экономист Эдуард Тхакушинов ранее заявил, что проблему с куриными яйцами в РФ может решить увеличение экспорта из Азербайджана и Турции. По его словам, сложившейся ситуации можно было бы избежать, если бы в стране действовала плановая экономика.