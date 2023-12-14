Россиянам рассказали, когда подешевеют яйца Экономист Тхакушинов заявил о грядущем снижении цен на яйца благодаря экспорту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение экспорта куриных яиц из Азербайджана и Турции позволит решить проблему роста цен на данный продукт в ближайшее время, заявил NEWS.ru экономист, член Российской академии естественных наук Эдуард Тхакушинов. При этом он подчеркнул, что сложившейся ситуации можно было бы избежать, если бы в стране действовала плановая экономика по примеру СССР.

Эксперт утверждает, что плановая экономика позволяет избежать значительного роста цен на продукты, так как в таком случае правительству точна известна статистика по производству и потреблению. Кроме того, она позволяет снизить риск рыночных спекуляций, также оказывающих влияние на стоимость товаров. Оценивая вероятность снижения цен на яйца, экономист отметил, что правительство России уже занимается этой проблемой.

Для решения проблем с яйцами сейчас власти решили увеличить экспорт из Турции и Азербайджана. Полагаю, это позволит прекратить дальнейший рост цен на продукты и даст время для увеличения внутреннего производства. Считаю, что в скором времени стоимость на эти продукты понизится, — заявил он.

Экономист также подчеркнул, что решению данной проблемы могут поспособствовать не только федеральные власти. В частности, на ситуацию могут повлиять и частные предприниматели.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что резкое повышение цен на яйца связано с ростом спроса на данный продукт. По его словам, сложившаяся ситуация стала результатом сбоя в работе правительства страны. Он принес гражданам извинения и отметил, что в скором времени стоимость яиц нормализуется.