Путин рассказал, куда пойдут ветераны СВО после окончания боевых действий Путин: власти будут привлекать ветеранов СВО к работе со школьниками

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин

Ветераны спецоперации абсолютно точно будут привлечены к работе с подрастающим поколением, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. Таким образом он ответил на вопрос военнослужащих, которые поинтересовались о своем дальнейшем трудоустройстве. Бойцы при этом отметили, что победа России уже близка. По их словам, это понимает даже Украина. Трансляцию выступления Путина ведет Первый канал.

Что касается востребованности таких людей, как вы, в процессе воспитания молодого поколения, школьников. Это очевидная абсолютно вещь. <...> Воспитание молодых людей чрезвычайно важно, мы уже начинаем это делать. Свыше тысячи ваших коллег работают в школах, с детскими подростковыми организациями. И дальше мы это абсолютно точно будем делать, — отметил президент.

В ходе прямой линии глава государства также заявил, что никакой необходимости во второй волне мобилизации нет. По его словам, в настоящий момент в зоне спецоперации находятся более 244 тысяч человек. Ежедневно 1,5 тысячи мужчин поступают на службу ВС РФ, поток желающих встать на защиту Родины не прекращается, отметил Путин.