Путин рассказал, ожидается ли в России вторая волна мобилизации Путин: нет необходимости в новой волне мобилизации в России

Фото: «Прямая линия-2023» с Владимиром Путиным

Владимир Путин

Нет необходимости в новой волне мобилизации в России, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным» в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции главы государства. По его словам, более 244 тысяч человек находятся в зоне СВО, ежедневно 1,5 тысяч мужчин поступают на службу ВС РФ. Поток желающих защищать Родину, добавил президент, не прекращается.

Необходимости в новой мобилизации нет. <...> Ежедневно 1,5 тысяч мужчин поступают на службу ВС РФ, поток желающих защищать Родину с оружием в руках не прекращается, — сказал Путин.

Путин добавил, что в начале частичной мобилизации было много иронии по поводу призыва, но мобилизованные россияне отлично воюют. Глава государства отметил, что 14 призванных получили звания Героев России, 41 тысяча человек уволены с военной службы по состоянию здоровья или по достижении предельного возраста.

1 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России почти на 170 тысяч человек. Согласно указу, численность ВС РФ устанавливается на уровне 2 209 130 человек, включая 1,32 миллиона военнослужащих.