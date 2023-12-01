Штатную численность ВС России увеличили на 170 тысяч человек Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ на 170 тысяч человек

Фото: МО РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ почти на 170 тысяч человек. Документ опубликован на сайте Кремля и вступит в силу со дня его подписания.

Штатная численность ВС РФ устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. В предыдущем указе, который новым документом признан утратившим силу, этот показатель составлял 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

Правительству России поручено предусмотреть выделение военному ведомству денежных средств из федерального бюджета.

Ранее Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих Росгвардии на 197 человек. Согласно документу, предельная штатная численность центрального аппарата составит 2297 сотрудников.