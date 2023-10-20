В России увеличится количество росгвардейцев Количество военнослужащих Росгвардии увеличится на 197 человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Количество военнослужащих Росгвардии увеличится на 197 человек, следует из указа президента страны Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации. Согласно документу, предельная штатная численность центрального аппарата составит 2297 сотрудников. Сейчас в Росгвардии служат 2100 человек.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. В поправках предлагается распространить на эту категорию военнослужащих нормы об уголовном наказании, аналогичные тем, что действуют для добровольческих формирований Минобороны.

Уголовная ответственность грозит за публичное распространение фейков. Также это касается исполнения решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных органов об уголовном преследовании входящих в состав этих добровольческих формирований лиц.

Также Хинштейн до этого сообщал о рассмотрении законопроекта о создании для Росгвардии собственной госинформсистемы (ГИС) в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. По его словам, проект упростит взаимодействие Росгвардии с россиянами, а также поможет повысить контроль за оборотом оружия в стране.