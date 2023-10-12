Для Росгвардии хотят создать госинформсистему по обороту оружия ГД рассмотрит проект о создании госинформсистемы Росгвардии по обороту оружия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума рассмотрит законопроект о создании для Росгвардии собственной госинформсистемы (ГИС) в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, сообщил в Telegram один из авторов инициативы, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, проект упростит взаимодействие Росгвардии с россиянами, а также поможет повысить контроль за оборотом оружия в стране.

Появление ГИС позволит не только упростить взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами, но и повысить контроль за оборотом оружия и управлением процессами охранных услуг. В частности будут созданы банки данных в сферах частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. <...> Рассчитываем внести законопроект на рассмотрение Госдумы уже завтра, — написал Хинштейн.

Он отметил, что сегодня Росгвардия является наиболее продвинутым силовым ведомством в России. По словам депутата, подавляющее большинство услуг, включая выдачу лицензий и разрешений на оружие, сегодня выдаются в электронном виде. Хинштейн подчеркнул, что ГИС будет сертифицироваться ФСБ, а потому утечек данных не произойдет.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что изымать охотничье оружие у человека, который владеет им на законных основаниях, следует только после решения суда. Он уточнил, что каждый случай должен рассматриваться отдельно. Депутат сообщил, что планирует обратиться в Росгвардию, которая отвечает за оборот оружия, с предложением уменьшить перечень оснований для изъятия оружия.