«Создадим для них условия». Как Путин хочет решить проблему с мигрантами? Владимир Путин: мигранты должны уважать законы и традиции России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что в РФ насчитывается около 10 миллионов трудовых мигрантов. По его словам, решать экономические проблемы страны нужно не в ущерб коренному российскому населению. Что еще сказал лидер страны?

«Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали законы и традиции народов Российской Федерации. А соответствующие органы власти следили бы за этим соблюдением и своевременно бы реагировали на нарушения», — отметил Путин.

Он также назвал трудности с мигрантами непростой проблемой. При этом президент отметил, что она характерна для многих стран.

«В некоторых школах детей мигрантов становится больше, чем местных», — прокомментировал он.

Глава государства обратил внимание на то, что с мигрантами нужно работать, а для этого необходим специальный орган, который будет действовать в комплексе. В первую очередь в данном вопросе надо руководствоваться интересами местного населения и граждан РФ, отметил Путин.

«Нужен специальный орган в сфере миграции, не только МВД. Нужно, чтобы на это смотрели в комплексе, для мигрантов нужно создавать человеческие условия. Мы будем только приветствовать законопослушных жителей других стран, желающих переехать в Россию», — сообщил он.

Как МВД ужесточит контроль за мигрантами

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ноябре призвал ужесточить контроль, который проходят иностранные граждане перед выдачей российского паспорта и при запросе разрешений на временное проживание и видов на жительство. Причиной отказа в их получении может быть смена установочных данных и наличие запрета на въезд в Россию.

Он также заявил о необходимости ввести дополнительные меры по выявлению лиц, которые уклоняются от дактилоскопической регистрации и фотографирования. Все подразделения полиции будут задействованы в установке личностей, не предоставивших свои отпечатки пальцев. В том случае, если установят, что мигрант представляет угрозу общественной безопасности, его депортируют.

«Все подразделения полиции должны участвовать в этой работе. Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, а правовые статусы — аннулировать», — считает Колокольцев.

За что еще могут выдворить мигрантов из России

Председатель трудящихся мигрантов Ренат Каримов напомнил, что главная причина депортации мигрантов из России — нарушение ими сроков пребывания на территории РФ. Он отметил, что трудовым мигрантам надо оформлять патенты.

«Его отслеживают по базам учета. Рано или поздно он выедет из России. Сразу станет понятно, когда въехал, сколько времени незаконно находился здесь. Ему автоматически тогда закрывают въезд. Еще иностранца могут встретить на улице и проверить документы. Если обнаружат, что он без патента не выезжал из России долгое время, тогда ему вручат это решение о запрете для въезда в РФ», — рассказал он.

Также иностранных граждан имеют право депортировать, если они лишились или утратили статус беженцев, если въехали на территорию России по поддельным документам или являются нежелательными гостями для страны.

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