Эксперт рассказал о причинах депортации мигрантов из России

Иностранный гражданин может находиться на территории России в течение 3 месяцев, а потом — уезжать в страну, гражданином которой он является. Во избежание нарушений, он может вернуться только через 3 месяца пребывания там. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов, комментируя объявленную Россией «миграционную амнистию», которая разрешила въезд 158 тысяча граждан Узбекистана.

Отмечается, что трудовым мигрантам необходимо оформлять патенты. Если у него нет на это финансовых возможностей, он автоматически становится нарушителем.

Его отслеживают по базам учёта. Рано или поздно он выедет из России. Сразу станет понятно, когда въехал, сколько времени незаконно находился здесь. Ему автоматически тогда закрывают въезд. Еще иностранца могут встретить на улице и проверить документы. Только в России останавливают по внешнему виду. Нигде в мире так не делают. Если обнаружат, что он без патента не выезжал из России долгое время, тогда ему вручат это решение о запрете для въезда в РФ, — сказал эксперт.

Ситуация сильно усугубляется, когда дело доходит до суда. Поскольку амнистия не действует на тех, кто получил запрет на выезд.

Возможно, мигрантам из Узбекистана сделали какую-то поблажку. Потому что сейчас с точки зрения российской экономики здесь мало что меняется. В Узбекистане находится гораздо больше, чем 158 тысяч человек, готовых приехать в РФ. Они не приезжают, поскольку мало рейсов туда-обратно, дорогие билеты, — сказал Каримов.

Он также подчеркнул, что среди попавших под амнистию граждан могут быть опытные специалисты.

Ранее глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов сообщил об амнистии 150 тысяч мигрантов из Таджикистана и 150 тысяч мигрантов из Узбекистана, которые совершали правонарушения и были выдворены МВД. Он пояснил, что амнистия не будет распространяться на мигрантов, которых выдворили из страны по решению суда.

В свою очередь член президиума Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что это решение приведёт к росту криминогенной напряжённости, а в долгосрочной перспективе ситуация с мигрантами будет угрожать национальной безопасности страны. По его словам, подобная амнистия создаёт прецедент к тому, что нарушающие закон мигранты будут относиться к нему безответственно.