Лучше магазинных! Быстрые булочки с корицей — мягкие и сладкие

Лучше магазинных! Быстрые булочки с корицей — мягкие и сладкие

Булочки с корицей любят за мягкое тесто, карамельную корочку и волшебный аромат. Они идеально подходят для завтрака, полдника или посиделок с чаем. Повторите наш классический рецепт.

Для теста необходимо развести в 250 мл теплого молока 1 ч. л. сахарного песка и пакетик (примерно 10 г) сухих дрожжей. Отставьте эту смесь на 10 минут. Как пройдет время, вбейте туда 1 яйцо. Слегка посолите заготовку под тесто, положите примерно 2 ст. л. сахара и 3 ст. л. растопленного сливочного масла. Аккуратно всыпьте 450 г муки. Замесите мягкое по консистенции тесто и отставьте его на час-полтора.

Для начинки смешайте 100 г сахарного песка с 2 ч. л. корицы и 50 г растопленного сливочного масла.

Тесто раскатайте в прямоугольник, смажьте маслом, присыпьте смесью из корицы с сахаром. Сверните рулетиком, нарежьте небольшими кусочками (где-то по 4 см). Положите каждый на противень, предварительно застеленный ковриком для выпечки или пергаментом, дайте полежать 20 минут. Выпекать советуем при 180 °C примерно полчаса.

Совет: сверху можно полить булочки простой глазурью из сахарной пудры и молока.

Посмотрите рецепт простого салата из редиса и яиц у нас на сайте.