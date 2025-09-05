Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!

Домашний кетчуп — это совсем не то, что мы привыкли видеть на полках магазинов. Он готовится из спелых, сочных томатов, не содержит лишних консервантов и обладает таким насыщенным вкусом, что вы больше никогда не захотите покупать магазинный.

Возьмите 2 кг спелых мясистых томатов (например, «сливка» или «бычье сердце»). Надрежьте кожицу, опустите на минуту в кипяток, затем в ледяную воду — кожица снимется легко. Пропустите помидоры через мясорубку или измельчите блендером. Протрите массу через сито, чтобы избавиться от семян — так кетчуп будет нежным и однородным.

Перелейте томатную массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте 100 г сахара, 50 мл яблочного уксуса, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. молотой корицы, 1/4 ч. л. гвоздики и щепотку душистого перца. Варите на медленном огне 40–50 минут, пока соус не загустеет до желаемой консистенции, постоянно помешивая, чтобы не пригорел.

Горячий кетчуп разлейте по стерильным бутылкам или банкам, закрутите крышками. Храните в прохладном месте.

Совет: для пикантности добавьте в конце варки 1 ст. л. вустерского соуса или 1/2 ч. л. острого перца — это придаст легкую остроту.

