Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 18:10

Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!

Рецепт домашнего кетчупа Рецепт домашнего кетчупа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний кетчуп — это совсем не то, что мы привыкли видеть на полках магазинов. Он готовится из спелых, сочных томатов, не содержит лишних консервантов и обладает таким насыщенным вкусом, что вы больше никогда не захотите покупать магазинный.

Возьмите 2 кг спелых мясистых томатов (например, «сливка» или «бычье сердце»). Надрежьте кожицу, опустите на минуту в кипяток, затем в ледяную воду — кожица снимется легко. Пропустите помидоры через мясорубку или измельчите блендером. Протрите массу через сито, чтобы избавиться от семян — так кетчуп будет нежным и однородным.

Перелейте томатную массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте 100 г сахара, 50 мл яблочного уксуса, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. молотой корицы, 1/4 ч. л. гвоздики и щепотку душистого перца. Варите на медленном огне 40–50 минут, пока соус не загустеет до желаемой консистенции, постоянно помешивая, чтобы не пригорел.

Горячий кетчуп разлейте по стерильным бутылкам или банкам, закрутите крышками. Храните в прохладном месте.

  • Совет: для пикантности добавьте в конце варки 1 ст. л. вустерского соуса или 1/2 ч. л. острого перца — это придаст легкую остроту.

Читайте также: вкусные маринованные помидоры на зиму — собрали 10 лучших рецептов.

рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрыерецепты
домашние заготовки
томаты
помидоры
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с компаниями из Европы
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Мексиканцы назвали кормом для свиней популярную у россиян еду
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.