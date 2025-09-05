Готовим турецкую лепешку гезлеме — простую и вкусную. Лучше, чем чебуреки!

Гезлеме — это одна из визитных карточек турецкой кухни. Тонкие, хрустящие снаружи и сочные внутри, эти лепешки с начинкой станут прекрасным завтраком или легким ужином. Приготовить их совсем не сложно, а результат превосходит все ожидания.

Для теста вам понадобится 300 г муки, около 150 мл воды и половина чайной ложки соли. Замесите мягкое и эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накройте его пленкой и оставьте отдыхать примерно на 30 минут. Пока тесто доходит до кондиции, приготовим начинку. Для классического варианта со шпинатом возьмите 300 г свежего шпината, 100–150 г брынзы или другого рассольного сыра, а также небольшую луковицу. Шпинат нужно мелко нарезать, сыр раскрошить, а лук нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета. Смешайте все ингредиенты для начинки, можно добавить немного черного перца.

Подошедшее тесто разделите на несколько частей и очень тонко раскатайте каждую. Пласт теста должен быть настолько тонким, чтобы сквозь него просвечивал стол. На половину раскатанного круга выложите начинку, отступая от краев. Накройте второй половиной теста и плотно прижмите края, чтобы начинка не высыпалась. Жарьте гезлеме на сухой, хорошо разогретой сковороде без масла. Обжаривайте каждую сторону примерно по 2-3 минуты, пока лепешка не покроется золотистыми подпалинами. Горячие гезлеме можно смазать растопленным сливочным маслом для более насыщенного вкуса.

Совет: для начинки можно использовать не только шпинат, но и картофельное пюре, мясной фарш или просто сыр с зеленью.

Рецепт простой татарской лепешки — катламы.