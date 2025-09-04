Творожная шарлотка: воздушная нежность с яблочной начинкой! Хит на завтрак

Эта шарлотка станет новым фаворитом в вашей коллекции десертов! Нежное творожное тесто, сочные яблоки и воздушная текстура бисквита создают идеальную гармонию вкусов. Идеальный вариант для воскресного завтрака или душевного чаепития, когда хочется чего-то особенного, но без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 1 стакан сахара, 170 г муки, 250 г кремообразного творога, 2 яблока, 2 ст. л. сахара для заливки, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 1 ст. л. лимонного сока и щепотка розового красителя (по желанию). Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками и сбрызните лимонным соком.

Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте творог и аккуратно перемешайте. Белки взбейте в крутую пену и постепенно вмешайте в творожную массу. Добавьте просеянную муку, аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх.

Тесто выложите в форму, застеленную пергаментом. Сверху разложите яблочные дольки. Для заливки смешайте 2 яйца, 2 ст. л. сахара и крахмал. При желании добавьте краситель. Полейте яблоки заливкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. Не открывайте дверцу первые 30 минут!

Дайте шарлотке полностью остыть в форме — так она сохранит свою нежную текстуру. Подавайте, посыпав сахарной пудрой или полив медом. Этот пирог хорош тем, что на следующий день он становится еще вкуснее — творожная основа приобретает особую бархатистость.

