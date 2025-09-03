Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 06:25

Кутабы с зеленью: почему такие лепешки любят даже те, кто не любит готовить

Простые лепешки из муки на сковороде: легкий рецепт Простые лепешки из муки на сковороде: легкий рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кутабы — это традиционные азербайджанские и туркменские закуски, которые готовятся на сухой сковороде. Эти лепешки — идеальное решение для тех, кто хочет накормить семью быстро, вкусно и без лишних хлопот. Всего пять простых ингредиентов, а результат — восторг и пустые тарелки.

Замесите тесто из 250 г муки, 100 мл питьевой воды, щепотки соли и 1 ст. л. подсолнечного масла. Оставьте на 10 минут под полотенцем. Для начинки мелко порубите пучок зелени (укроп, петрушка, кинза), смешайте с 100 г творожного сыра (например, моцареллы или адыгейского) и посолите по вкусу.

Раскатайте тесто в тонкий пласт, вырежьте кружки стаканом. На каждую лепешку кладите начинку, сложите заготовку пополам, защипните края. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон, пока слегка не подрумянится. Смажьте готовые кутабы сливочным маслом.

  • Совет: если вы хотите сделать кутабы более сытными, добавьте в начинку немного твердого сыра или адыгейского.

Вкусные и простые лепешки гезлеме — смотрите у нас на сайте легкий рецепт.

лепешки
простыерецепты
рецепты
быстрыерецепты
рецепт
кулинария
кухня
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мертвые» дроны для ВСУ и трофеи от «Азова»: новости СВО на утро 3 сентября
Средиземноморский салат с оливками и базиликом в томатной заливке
В Госдуме высказались об идее сделать Шуфутинов день официальным праздником
«Пожарил мясо — 3000 рублей»: юрист о штрафах дачникам и лишении участков
Минобороны потребовало взыскать более 90 млн рублей с телефонного завода
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество сделать правильный выбор
Ким на поезде, Путин на почетном месте: фото гостей парада Победы в Китае
Путин и Алиев поприветствовали друг друга рукопожатием в Пекине
Больше сотни БПЛА сбили ночью над Россией
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 сентября: инфографика
Стало известно, где в России проживает больше всего пенсионеров
Автор песни «Третье сентября» попал в базу «Миротворца»
«Будут уничтожены в первую очередь»: Герой РФ об объектах НАТО в Финляндии
Психолог ответила, сколько необходимо времени для выработки новой привычки
Юбилейный Восточный экономический форум начался во Владивостоке
«Готовите заговор»: Трамп передал необычное поздравление для Си Цзиньпина
Раскрыта сумма ущерба по делу о хищении у участников СВО в Шереметьево
Мировой блэкаут, смещение полюсов: чем угрожает всплеск активности Солнца
В России предложили сделать Шуфутинов день официальным праздником
Почти 30 поездов в России поменяли график из-за атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.