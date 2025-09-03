Кутабы с зеленью: почему такие лепешки любят даже те, кто не любит готовить

Кутабы — это традиционные азербайджанские и туркменские закуски, которые готовятся на сухой сковороде. Эти лепешки — идеальное решение для тех, кто хочет накормить семью быстро, вкусно и без лишних хлопот. Всего пять простых ингредиентов, а результат — восторг и пустые тарелки.

Замесите тесто из 250 г муки, 100 мл питьевой воды, щепотки соли и 1 ст. л. подсолнечного масла. Оставьте на 10 минут под полотенцем. Для начинки мелко порубите пучок зелени (укроп, петрушка, кинза), смешайте с 100 г творожного сыра (например, моцареллы или адыгейского) и посолите по вкусу.

Раскатайте тесто в тонкий пласт, вырежьте кружки стаканом. На каждую лепешку кладите начинку, сложите заготовку пополам, защипните края. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон, пока слегка не подрумянится. Смажьте готовые кутабы сливочным маслом.

Совет: если вы хотите сделать кутабы более сытными, добавьте в начинку немного твердого сыра или адыгейского.

