Раскрыт состав российской делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына Лавров и Ушаков приняли участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына

В Пекине начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает ТАСС. В них участвуют министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель российско-корейской межправкомиссии Александр Козлов и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Встреча проходит в государственной резиденции КНР Дяоюйтай. Ее занимает президент России на время визита в Китай. Лидеры двух государств общаются через переводчиков.

Главы двух государств отправились на двусторонние переговоры после торжеств в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны. Путин и Ким Чен Ын поехали в Дяоюйтай на одном автомобиле.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын на переговорах с российским коллегой заявил о готовности Пхеньяна оказать Москве любую помощь. КНДР будет считать это братским долгом. Также он выразил благодарность главе российского государства за высокую оценку роли, которую сыграли солдаты КНДР в освобождении Курской области.

До этого Путин заявил, что северокорейские воины мужественно и героически сражались в Курской области. Как обратил внимание российский президент, военные КНДР участвовали в освобождении региона по инициативе Ким Чен Ына.