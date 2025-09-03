Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 09:08

Раскрыт состав российской делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына

Лавров и Ушаков приняли участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Владимир Путин и Ким Чен Ын Владимир Путин и Ким Чен Ын Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, РИА «Новости»

В Пекине начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает ТАСС. В них участвуют министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель российско-корейской межправкомиссии Александр Козлов и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Встреча проходит в государственной резиденции КНР Дяоюйтай. Ее занимает президент России на время визита в Китай. Лидеры двух государств общаются через переводчиков.

Главы двух государств отправились на двусторонние переговоры после торжеств в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны. Путин и Ким Чен Ын поехали в Дяоюйтай на одном автомобиле.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын на переговорах с российским коллегой заявил о готовности Пхеньяна оказать Москве любую помощь. КНДР будет считать это братским долгом. Также он выразил благодарность главе российского государства за высокую оценку роли, которую сыграли солдаты КНДР в освобождении Курской области.

До этого Путин заявил, что северокорейские воины мужественно и героически сражались в Курской области. Как обратил внимание российский президент, военные КНДР участвовали в освобождении региона по инициативе Ким Чен Ына.

переговоры
Владимир Путин
Ким Чен Ын
Сергей Лавров
Юрий Ушаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Новосибирска напал на школьника и похитил у него 1 млн рублей
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 3 сентября
Спасший 167 жизней пилот стал фигурантом дела о посадке самолета в поле
На Украине назвали последствия удара по железной дороге у Знаменки
В российском городе бочка весом около тонны упала на рабочего
Родственница Ким Чен Ына появилась на переговорах с Путиным
«Надо и придется»: Захарова сделала Западу предупреждение из-за Украины
ЦБ закрыл один российский банк
Захарова раскрыла, ждать ли китайцам безвиза с Россией
Как «Три стакана», но по-итальянски: готовим яблочный пирог сбричолата
Освобождение Камышевахи обнажило главный страх ВСУ
Раскрыт состав российской делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Наступление ВС РФ на Харьков 3 сентября: скандал с флагом, что в Купянске
В Венесуэле не поверили намерениям США уничтожать корабли с наркотиками
Депутат дал совет гимнасткам с Украины после угрозы бойкота из-за россиянки
Опубликовано видео парада с Путиным в честь 80-летия победы над Японией
Соленые помидоры с хреном и смородиновым листом
«Братский долг»: Ким Чен Ын обещал Путину прийти на помощь в нужный момент
Неразорвавшийся снаряд упал на крышу железнодорожной станции
«Мы никогда не забудем»: Путин о героизме бойцов КНДР под Курском
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.