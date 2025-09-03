В Венесуэле не поверили намерениям США уничтожать корабли с наркотиками

В Венесуэле не поверили намерениям США уничтожать корабли с наркотиками Депутат Хименес: сообщения об ударе США по судну с наркотиками сомнительны

Сообщения США об ударе американских военных по судну с наркотиками, которое якобы отплыло из Венесуэлы, сомнительны, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи страны Хильберто Хименес. По его мнению, Вашингтон пытается сфальсифицировать информацию, чтобы оправдать агрессию против латиноамериканской республики.

Мы сомневаемся в правдивости заявленного, тем более странно, чтобы наркоторговцы перевозили груз через Карибское море, когда там действуют силы США, — сказал Хименес.

Депутат отметил, что «картель Солнц», с которым борются в США, может не существовать в реальности. Он добавил, что в самих Соединенных Штатах есть те, кто сомневается в его формировании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВС нанесли удар по судну с наркотиками венесуэльской банды Tren de Aragua. Он пояснил, что это произошло в международных водах, были ликвидированы 11 террористов.

До этого Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. В СМИ уточнялось, что меры направлены на те организации, которые администрация хозяина Белого дома считает террористическими.