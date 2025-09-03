Саммит ШОС — 2025
Острая сливовая аджика с чесноком и хреном

Острая сливовая аджика с чесноком и хреном Острая сливовая аджика с чесноком и хреном Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для приготовления вам понадобится: 2,5 килограмма слив, 200 граммов чеснока, 100 граммов свежего корня хрена, 250 граммов острого красного перца (чили), 200 граммов сахарного песка, 15 граммов крупной соли (столовая ложка без горки) и 50 миллилитров девятипроцентного столового уксуса.

Первым делом займитесь подготовкой слив. Вымойте их, удалите косточки. Чеснок очистите от шелухи. Корень хрена тщательно поскребите ножом и промойте. Острый перец вымойте; для менее жгучей аджики можете удалить семена, но учтите, что именно они дают основную остроту.

Пропустите через мясорубку с мелкой решеткой подготовленные сливы без косточек, очищенный чеснок, корень хрена и острый перец. Будьте очень осторожны при работе с перцем, старайтесь не касаться лица и глаз, лучше используйте перчатки. Переложите полученную массу в эмалированную или нержавеющую кастрюлю.

Добавьте перемолотой массе сыпучие ингредиенты. Тщательно все перемешайте до полного растворения сыпучих ингредиентов. Поставьте кастрюлю на плиту, доведите до кипения и, уменьшив огонь, тушите аджику в течение сорока минут. Масса должна хорошо увариться и загустеть.

В конце приготовления добавьте уксус, перемешайте и проварите еще две-три минуты. Готовую аджику сразу же разложите по простерилизованным сухим емкостям, заполняя их до самого верха. Герметично закрутите стерильными крышками, переверните тару вверх дном и оставьте под теплым пледом до полного охлаждения. Храните эту острую закуску в прохладном месте.

Ранее мы предлагали подборку проверенных рецептов: как закрыть на зиму острую и сладкую аджику

