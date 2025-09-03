Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 08:28

Захарова назвала перспективное направление сотрудничества России и США

Захарова: сотрудничество России и США в Арктике может быть перспективным

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Разработка полезных ископаемых в Арктике может быть перспективным направлением сотрудничества России и США, заявила РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, две страны соседствуют друг с другом в этом регионе, также там соприкасаются их экономические интересы. Представитель МИД добавила, что очевиден потенциал диалога Москвы и Вашингтона в области охраны окружающей среды.

Взаимодействие России и США в Арктической зоне имеет все основания занять значимое место в двусторонней повестке дня, — сказала Захарова.

Ранее военный эксперт Александр Собянин заявил, что России ни в коем случае нельзя выдавливать США из Арктики. По его мнению, Москве и Вашингтону следует не допускать юридического присутствия в регионе неарктических государств — Китая, Японии, а также стран Европы.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Владимир Чижов отметил, что Россия открыта к сотрудничеству с другими странами по вопросам Арктики, несмотря на расширение НАТО. Однако участники этого партнерства должны соблюдать условия достигнутых соглашений, подчеркнул он.

