06 августа 2025 в 18:07

Военэксперт оценил перспективы сотрудничества России и США в Арктике

Военэксперт Собянин: РФ и США нужно вместе вытеснять другие страны из Арктики

России ни в коем случае нельзя выдавливать США из Арктики, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин. По его словам, Москве и Вашингтону следует не допускать юридического присутствия в регионе неарктических государств — Китая, Японии, а также стран Европы.

Арктика — единственный регион, который может позволить сохранить положение США в мире. Но это возможно только на тех условиях, которые были в советское время, когда все в Арктике решали лишь два государства — Россия и США, а остальные принимали условия, — пояснил Собянин.

По его мнению, неарктическим странам допустимо участвовать в разработке полезных ископаемых и провозке грузов через Северный морской путь. Однако делать это нужно только на российско-американских условиях, уверен эксперт.

Нам нужно работать вместе с американцами, не обращая внимания на наши конфликты в Евразии и других регионах мира. Для США критично ликвидировать самостоятельность двух королевств — Дании (перехватив Гренландию) и Великобритании (решив вопрос с Канадой). Поскольку Россия будет доминировать в Арктике еще минимум 150–200 лет, США придется договариваться с нами, — пояснил Собянин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Владимир Чижов заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с другими странами по вопросам Арктики, несмотря на расширение НАТО. Однако участники этого партнерства должны соблюдать условия достигнутых соглашений, подчеркнул он.

