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11 июля 2025 в 19:16

В РФ раскрыли перспективы сотрудничества в Арктике на фоне расширения НАТО

Сенатор Чижов: Россия готова сотрудничать со всеми желающими в вопросе Арктики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия открыта к сотрудничеству с другими странами по вопросам Арктики, несмотря на расширение НАТО, при условии соблюдения сторонами достигнутых соглашений, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Владимир Чижов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва не отказывалась от участия в соответствующих организациях, в частности в Арктическом совете.

Сенатор отметил, что с учетом фактора глобального потепления Арктический регион привлекает все большее количество стран, желающих в том числе разрабатывать там полезные ископаемые. При этом местная экология очень хрупкая, и любая техногенная катастрофа может привести к колоссальному ущербу, добавил он.

Вот поэтому мы не хлопали дверью нигде, в том числе и в Арктическом совете. Более того, мы вытянули, уже в период общего геополитического обострения, наше ежегодное председательство в этой организации, и теперь, конечно, многое будет зависеть от наших партнеров по Арктическому совету, как они себя поведут. <…> Мы готовы взаимодействовать, сотрудничать. Вопросы разграничения, в общем, урегулированы. <…> Соглашения есть, важно их соблюдать, — сказал Чижов.

Ранее сенатор заявил, что в западных странах наблюдается нарастающая усталость от украинской тематики. Парламентарий выразил мнение, что первым признаки такой усталости проявил президент США Дональд Трамп. Однако некоторые политики, как отметил сенатор, продолжают занимать радикальную позицию — в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц.

Россия
Арктика
НАТО
Владимир Чижов
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