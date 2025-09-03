Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 12:37

В Петербурге пенсионерка отсудила крупный кредит у банка

Прокуратура помогла пенсионерке аннулировать кредит на 260 тысяч рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пенсионерка с помощью прокуратуры Санкт-Петербурга смогла аннулировать кредит в 260 тысяч рублей, который ей навязали мошенники, сообщает телеканал «Петербург2». Потерпевшая доказала, что сотрудник банка не проявил должной бдительности при оформлении займа.

По информации прокуратуры Санкт-Петербурга, мошенники убедили 68-летнюю женщину, что на ее имя якобы оформлен займ, поэтому нужно срочно взять «зеркальный» кредит. Следуя указаниям злоумышленников, пенсионерка заключила договор с финансовой организацией на сумму 260 тысяч рублей под высокий процент — 27% в год. Она сразу перевела всю сумму на указанные мошенниками счета, полагая, что таким образом защищает свои сбережения.

Прокурор Кировского района подал иск о признании этого кредитного договора недействительным, и суд полностью поддержал его позицию. В результате договор был аннулирован, а с банка взыскали 87 тысяч рублей — сумму, которую женщина уже внесла в погашение фиктивного долга.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками госорганов, чтобы украсть деньги. Они звонят жертвам, выдавая себя за продавцов или сотрудников «Почты России».

