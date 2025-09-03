Вода Сасси для похудения — жиросжигающий коктейль с лимоном

Вода Сасси — это богатый полезными веществами напиток из лимона, имбиря и огурца. Ему приписываются жиросжигающие свойства, благодаря чему он популярен в широких кругах. Рассказываем, как приготовить воду с лимоном для похудения по рецепту диетолога Синтии Сасс.

Ингредиенты

вода — 2 л;

лимон — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

корень имбиря — 10 г;

мята (листья) — 10 г.

Способ приготовления

Нарежьте кольцами лимон и огурец. Имбирь натрите на мелкой терке. Мяту промойте, отсоедините листья от стеблей. Соедините в кувшине кольца лимона и огурца, мятные листья и измельченный имбирь. Залейте водой и уберите в холодильник на 6 часов. При желании после настаивания процедите воду для похудения через сито. Готово!

Ранее мы поделились простым рецептом детокс-смузи для похудения.