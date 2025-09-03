Вода Сасси для похудения — жиросжигающий коктейль с лимоном

Вода Сасси — это богатый полезными веществами напиток из лимона, имбиря и огурца. Ему приписываются жиросжигающие свойства, благодаря чему он популярен в широких кругах. Рассказываем, как приготовить воду с лимоном для похудения по рецепту диетолога Синтии Сасс.
Ингредиенты
- вода — 2 л;
- лимон — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- корень имбиря — 10 г;
- мята (листья) — 10 г.
Способ приготовления
Нарежьте кольцами лимон и огурец. Имбирь натрите на мелкой терке. Мяту промойте, отсоедините листья от стеблей. Соедините в кувшине кольца лимона и огурца, мятные листья и измельченный имбирь. Залейте водой и уберите в холодильник на 6 часов. При желании после настаивания процедите воду для похудения через сито. Готово!
Ранее мы поделились простым рецептом детокс-смузи для похудения.