03 сентября 2025 в 14:13

Число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей резко возросло

Росстат: число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей увеличилось с 11 до 19

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России за год количество регионов со средней заработной платой выше 100 тысяч рублей выросло с 11 до 19 на фоне повышения МРОТ и нехватки кадров, передает РБК со ссылкой на Росстат. В частности, этот список пополнился Московской, Амурской, Иркутской и Архангельской областями. Также в него вошли Красноярский, Забайкальский, Приморский края и Республика Коми.

В материале сказано, что увеличение подобных регионов связано и со службой по контракту с Минобороны РФ. Зарплата бойцов СВО составляет не менее 200 тысяч рублей. По зарплатам лидируют Чукотский (220,86 тыс. рублей), ЯНАО (183,63 тыс. рублей), а также Магаданская область (178,69 тыс. рублей).

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что текущее повышение минимального размера оплаты труда до 27 тысяч рублей является недостаточным. По его словам, МРОТ следует повысить примерно до 60 тысяч рублей.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличит пособия для беременных студенток и аспиранток до уровня регионального прожиточного минимума. Мера будет действовать начиная с 1 сентября. С учетом средней стипендии, которая составляет от двух до пяти тысяч рублей, общая сумма выплат колеблется от 9,3 до 23,3 тысячи рублей.

