Вертолетное сообщение в северной части ЯНАО приостановили из-за тумана

В северной части ЯНАО между Салехардом и Лабытнанги приостановили вертолетное сообщение, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на ЕДДС Лабытнанги. Временные трудности связаны с сильным туманом.

По информации диспетчера вертолетной площадки Лабытнанги, в связи с ухудшением погодных условий вертолетное сообщение между Салехардом и Лабытнанги приостановлено, — отметили в службе.

Там отметили, что автомобильное движение по льду Оби между этими городами еще запрещено. Его откроют только после прихода стабильно морозной погоды.

В Москве 5 ноября 2025 года зафиксировали густой туман, в связи с чем в столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В МЧС сообщили об ухудшении видимости до 200–700 метров.