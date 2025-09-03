Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 14:23

Столкновение теплохода с катером в акватории Малой Невы попало на видео

Прокуратура: пассажирский теплоход и катер столкнулись в акватории Малой Невы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пассажирский теплоход и катер столкнулись в акватории Малой Невы в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Ведомство инициировало проверку по факту аварии, которая произошла сегодня, 3 сентября.

Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено. Метеор с 87 пассажирами на борту продолжил движение. Катер отбуксирован к базе центра ГИМС МЧС по Санкт-Петербургу, — сказано в сообщении.

До этого Минэкологии Красноярского края сообщило об отсутствии загрязнения дна реки Енисей после аварии теплохода, когда в результате пробоины в воду попало около 80 тонн топлива. Ведомство подчеркнуло, операция по эвакуации пострадавшего судна была успешно завершена.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое мужчин по неосторожности упали в воду с борта прогулочного теплохода, следовавшего по реке Мойке. Инцидент произошел во время экскурсии. Очевидцы с другого судна заметили мужчин, оказавшихся за бортом, подняли их из воды и доставили на берег. Пассажиры отделались легким испугом, но пропустили значительную часть экскурсионной программы.

Санкт-Петербург
теплоходы
катера
прокуратура
