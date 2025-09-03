Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 14:14

Готовим оладьи из кабачков по классическому рецепту

Готовим оладьи из кабачков по классическому рецепту Готовим оладьи из кабачков по классическому рецепту Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые оладьи — простое в приготовлении блюдо и по совместительству идеальный завтрак. Делимся классическим рецептом оладьев из кабачков: легко, аппетитно и ничего лишнего.

Ингредиенты

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • растительное масло — 3–6 ст. л. для жарки;
  • соль, перец, специи — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинкуйте кабачки на крупной терке. Следом выложите чеснок, раздавленный в прессе, яйцо и муку. Добавьте приправы по вкусу и хорошо перемешайте. Разогрейте на сковороде растительное масло. Порционно выложите тесто на сковороду столовой ложкой, формируя тонкие оладьи. Размещайте оладьи на небольшом расстоянии друг от друга. Жарьте на одной стороне до появления корочки (около 1,5–3 минут), затем аккуратно переверните оладьи лопаткой и снова жарьте до золотистости. Выложите готовые оладьи на бумажное полотенце. Оно впитает излишки масла. Готовьте оладьи из кабачков, пока тесто не закончится. Вот и все! Теперь вы знаете, как приготовить простой и сытный овощной завтрак.

Ранее мы рассказали, как приготовить пышную запеканку как в детском саду.

