02 сентября 2025 в 12:11

Россиянам рассказали, как мошенники используют психологию

В полиции Петербурга предупредили, что мошенники играют на эмоциях человека

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Основным инструментом мошенников является игра на сильных чувствах своих жертв, сообщает телеканал «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Отмечается, что в панике человек становится более внушаемым.

Мошенники пугают сообщениями о взломе аккаунтов или, наоборот, привлекают внимание обещаниями легкой наживы. Технологии становятся все изощреннее: например, используются дипфейки, подделываются голоса знакомых или родных.

Еще один распространенный прием — создание ложной спешки. Например, фраза «Успейте в последнюю минуту» лишает жертву возможности обдумать ситуацию. К тому же злоумышленники могут намеренно запутывать жертву, забрасывая сложными терминами и множеством инструкций, предупредили правоохранители.

Важно понимать, что никто не застрахован от таких атак. Эмоциональная реакция человека срабатывает быстрее, чем рациональное мышление, отмечают полицейские. В состоянии стресса даже самый образованный человек может на время потерять бдительность.

Ранее в МВД России сообщили, что защититься от мошенников во время онлайн-знакомств поможет предложение прогуляться в парке. После этих слов аферисты обычно отказываются продолжить общение.

Cанкт-Петербург
полиция
мошенники
операции
