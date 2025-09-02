Россиянин устроил дебош в магазине из-за отказа в продаже алкоголя В Зиме мужчина разгромил магазин из-за отказа продать алкоголь 1 сентября

Житель города Зима в Иркутской области устроил погром в магазине после отказа продать ему алкоголь, информирует МВД по региону. Конфликт произошел в алкомаркете 1 сентября — в День знаний. Злоумышленник пришел в магазин утром, а когда ему не продали спиртное, устроил дебош.

Мужчина начал сбрасывать бутылки с прилавка, открывать и распивать алкоголь. Также он разбросал и испортил продукты питания, одновременно выражаясь в адрес работников нецензурной бранью. Одна продавщица успела нажать кнопку экстренного вызова.

На место прибыли сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) и задержали дебошира. Участковые уполномоченные полиции составили против уже судимого 35-летнего россиянина административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

