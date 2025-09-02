Башкир обчистил карманы родной тети ради оплаты корзины на маркетплейсе

В Башкирии Краснокамский межрайонный суд вынес приговор местному жителю, который украл деньги у своей пожилой родственницы и оформил на нее кредиты, сообщили в прокуратуре республики. Мужчина признан виновным в мошенничестве, а также краже и покушении на ее совершение.

В январе этого года подсудимый оформил на имя тети договоры с несколькими микрофинансовыми организациями. Мужчина действовал без согласия родственницы.

Спустя два месяца он похитил у нее смартфон и попытался оплатить товары на маркетплейсе на общую сумму более 30 тыс. рублей. Из-за недостаточности средств на счете ему удалось расплатиться лишь за часть покупок, — говорится в сообщении.

Мужчина признал вину. Судья приговорил его к одному году и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

