02 сентября 2025 в 11:56

Башкир обчистил карманы родной тети ради оплаты корзины на маркетплейсе

В Башкирии Краснокамский межрайонный суд вынес приговор местному жителю, который украл деньги у своей пожилой родственницы и оформил на нее кредиты, сообщили в прокуратуре республики. Мужчина признан виновным в мошенничестве, а также краже и покушении на ее совершение.

В январе этого года подсудимый оформил на имя тети договоры с несколькими микрофинансовыми организациями. Мужчина действовал без согласия родственницы.

Спустя два месяца он похитил у нее смартфон и попытался оплатить товары на маркетплейсе на общую сумму более 30 тыс. рублей. Из-за недостаточности средств на счете ему удалось расплатиться лишь за часть покупок, — говорится в сообщении.

Мужчина признал вину. Судья приговорил его к одному году и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее в центре Москвы у мужчины похитили криптовалюту на сумму более 21,4 млн рублей. Потерпевший обратился в полицию. Подозреваемого задержали в одном из аэропортов столицы. Им оказался 25-летний уроженец Иркутска, временно проживавший в Москве и работающий в обменном пункте.

